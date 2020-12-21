أوباميانج يغيب عن أرسنال في مواجهة مانشستر سيتي غدًا

تأكد بشكل نهائي غياب النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج عن صفوف فريق أرسنال في مواجهة فريق مانشستر سيتي بالمباراة التي من المقرر أن تجمع بين الفريقين في الدور ربع النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية .

و المدير ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق عم غياب اللاعب أمام مانشستر سيتي، غدا الثلاثاء بالبطولة .

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: " أوباميانج لن يكون جاهز لمباراة الغد هذا مؤكد. سنرى من

سيكون متاح لأن لدينا بعض الشكوك في المراكز الأخرى أيضا ".

ومن المقرر أن تقام مباراة أرسنال ضد السيتي غدًا على ملعب إستاد الإمارات في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي .