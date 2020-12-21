برنامج تأهيلي لشيكابالا وجمعة وعبدالغني على هامش مران الزمالك

خضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تأهيلي في صالة الجيمانزيوم على هامش المران الجماعي للفريق المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو وذلك بعد تعرضه لكدمة خفيفة في مران أمس .

في الوقت نفسه فقد بدأ عبدالله جمعة ظهير الفريق برنامجه التأهيلي في

صالة الجيمانزيوم بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وواصل محمد عبدالغني مدافع الفريق برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة استعدادا للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية .

وفي سياق متصل خضع الفريق الأول

لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة .

ويسعى الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة إلى متابعة الحالة الطبية لجميع لاعبي الفريق والتأكيد على الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للمباريات المقبلة في مسابقة الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا .