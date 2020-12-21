كريستيانو رونالدو يتفوق على ميسي وليفاندوفسكي ويحقق جائزة القدم الذهبية

حصل النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” على جائزة القدم الذهبية لعام 2020، والتي يمنحها “نادي أبطال العالم” للاعبين فوق سن 28 عامًا والذين حققوا مسيرة مهنية ناجحة، متفوقاً على النجم الارجنتيني ليونيل ميسي وأفضل لاعب في العالم لعام 2020 روبرت ليفاندوفسكي.

وتم إبلاغ اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا بأنه الفائز بهذه الجائزة لعام 2020 في 1 ديسمبر، لكنه الآن حصل على الجائزة.

وكتب كريستيانو رونالدو على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مصحوباً بصورة له مع الجائزة: “يشرفني أن أفوز بلقب القدم الذهبية، وأن أخلد في متنزه البطل في موناكو، مع بعض من أعظم أساطير كرة القدم في كل العصور، أنا حقا أشعر بالتواضع وأريد أن أشكر الجماهير في جميع أنحاء العالم على تصويتهم لي”.

وتعتبر هذه النسخة هي المرة الثامنة عشرة التي يتم فيها تسليم جائزة القدم الذهبي، حيث أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب برتغالي يفوز بهذه الجائزة.

وتغلب مهاجم يوفنتوس في التصويت النهائي على ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي وجورجيو كيليني ونيمار جونيور وسيرجيو راموس وسيرجيو أجويرو وجيرارد بيكيه ومحمد صلاح وأرتورو فيدال، أصحاب المراكز العشرة الأولى.

والتالي الفائزون الـ 17 السابقون بجائزة القدم الذهبية منذ نشأتها عام 2003:

روبرتو باجيو (2003)

بافل نيدفيد (2004)

أندريه شيفتشينكو (2005)

رونالدو نازاريو (2006)

أليساندرو ديل بييرو (2007)

روبرتو كارلوس (2008)

رونالدينيو (2009)

فرانشيسكو توتي (2010)

ريان جيجز (2011)

زلاتان ابراهيموفيتش (2012)

ديديه دروجبا (2013)

آندريس إنييستا (2014)

صمويل إيتو (2015)

جانلويجي بوفون (2016)

ايكر كاسياس (2017)

إدينسون كافاني (2018)

لوكا مودريتش (2019)

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