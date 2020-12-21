الاتحاد الالماني يعلن خوض المنتخب مباراتين في تصفيات كأس العالم في دويسبورج

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الإثنين أن المنتخب سيخوض أول مباراتين له في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، في استاد فريق الدرجة الثالثة دويسبورج، وذلك في مارس المقبل.

ويلتقي المنتخب الألماني الذي يدربه يواخيم لوف، نظيره الأيسلندي في مارس كما يلتقي منتخب مقدونيا الشمالية على الملعب نفسه في دويسبورج في 31 من الشهر نفسه، وبينهما يحل ضيفًا على نظيره الروماني في 28 مارس.

وكان المنتخب الألماني قد خاض مباراتين على ملعب واحد خلال خريف 2020، من أجل التقليل من مخاطر انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وذكر الاتحاد الألماني أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيجرى السماح بحضور جماهير أم لا.

وطبقًا للقيود المفروضة حاليا في ألمانيا، تقام جميع المباريات بدون جماهير.

ويتنافس المنتخب الألماني في مجموعته أيضًا مع منتخبي ليشتنشتاين وأرمينيا، ويتأهل الفائز بالمجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.