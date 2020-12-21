اخبار ريال مدريد| بيريز يعبر عن دعمه الكامل لإنشاء دوري السوبر الأوروبي!

تحدث رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” في الجمعية العمومية للنادي، وعبر عن دعمه الكامل لإنشاء دوري السوبر الأوروبي المقترح من أندية النخبة في اوروبا.

ولكن رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” يرى انها مفيدة حيث أشار إلى جائحة فيروس كورونا والتأثير الهائل الذي أحدثه على مشهد كرة القدم الأوروبية باعتباره الدافع للتعجيل بهذا التغيير وأضاف: “لقد غير الوباء كل شيء، وجعلنا جميعًا أكثر عرضة للخطر وكذلك كرة القدم. تحتاج كرة القدم إلى صيغ تجعلها أكثر تنافسية وإثارة”.

وأكمل: “لقد شارك ريال مدريد في جميع الابتكارات وقام بحماية هذه الابتكارات في رياضتنا. كان النادي هو المؤسس الوحيد للفيفا في عام 1904 إلى جانب سبع اتحادات كروية وفي عام 1955 تعاون مع ليكيب للترويج لإنشاء كأس أوروبا (دوري أبطال أوروبا حالياً)، وهي لحظة ثورية غيرت تاريخ كرة القدم”.

وأضاف رئيس ريال مدريد: “بدون كل هذه التغييرات، لم تكن كرة القدم لتكون على ما هي عليه اليوم، لكننا بحاجة إلى تغيير جديد. يجب أن تواجه كرة القدم هذه الحقبة الجديدة وهذا ما سيفعله ريال مدريد للدفاع عن الجماهير”.

وأردف قائلاً: “يواجه المشجعون أنفسهم تشبعًا في التقويم يجعل كل شيء صعبًا للغاية، حتى تحديد المنافسة التي يتم لعبها. هناك لاعبون أصيبوا بهذا التشبع. لا يمكن أن ينتظر إصلاح كرة القدم ويجب مواجهته. لدينا مسؤولية للقتال من أجل هذا التغيير. الأجيال الجديدة تستهلك المزيد من المحتوى. يجب عليهم تحسين القدرة التنافسية والجودة”.

ما هو دوري السوبر الأوروبي؟

سيشارك في دوري السوبر الأوروبي 18 فريقًا أوروبيًا من جميع الدوريات، والأولوية ستكون للفريق الأقوى من حيث جلب عائدات من البث التلفزيوني، ومن المحتمل بالتبعية أن يؤدي ذلك إلى انهيار الدوريات المحلية، فلم تعد هناك الحاجة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، لذلك يعارض اليويفا بشدة إنشاء هذه البطولة.

والفكرة هي تطوير دوري مشابه للنموذج الذي شوهد في الولايات المتحدة مع الدوري الامريكي للمحترفين لكرة السلة، مع طموح زيادة دخل أندية النخبة وتخفيف العبء على اللاعبين.

النموذج الذي تقترحه النخبة الأوروبية قريب من نموذج كرة السلة في اليوروليج أيضاً، مع مباريات ذهاب وإياب بين الأندية المشاركة مع مباراة فاصلة نهائية في مكان واحد لتحديد البطل.

وسيكون الشكل الذي تتم دراسته عبارة عن دوري مجاني للجميع مع 34 مباراة يتنافس فيها أفضل ثمانية على اللقب النهائي.

مبدئيا، فإن الأندية المتنافسة في دوري السوبر الاوروبي لن تترك البطولات الوطنية في الوقت الراهن، لكنه سيؤثر على دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ما جعل الاتحاد الأوروبي “اليويفا” أبرز المعارضين لإنشاء هذا الدوري.

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