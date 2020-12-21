سوق الانتقالات | جوارديولا يستبعد مانشستر سيتي من الميركاتو الشتوي

خيب المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا آمال جماهير السيتيزنز، بعد أن أكد عدم إبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي، يناير المقبل، رغم المشاكل التي تواجه الفريق في خط الهجوم.

وكشف جوارديولا أن قرار عدم إبرام الصفقات في الميركاتو الشتوي يأتي بسبب التأثيرات المالية لجائحة فيروس كورونا.

ولم يسجل النجم الأرجنتيني، سيرجيو أجويرو أي هدف في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، في ظل تراجع مشاركته بسبب الإصابة، بينما أحرز المهاجم البرازيلي، جابرييل جيسوس هدفين فقط.

وأحرز مانشستر سيتي 19 هدفًا خلال 13 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي، وهو الرقم الذي أحزرالفريق ضعفه خلال نفس الفترة من الموسم الماضي (37 هدفًا).

وردًا على سؤال حول إمكانية تحرك النادي في الميركاتو الشتوي من أجل تعزيز الخيارات الهجومية، قال جوارديولا: “لا أعتقد ذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية السائدة في العالم في الوقت الراهن”.

وأضاف: “جميع الأندية تعاني، وضعنا ليس استثناء في ذلك”.

ورغم المشكلات الهجومية، يقدم دفاع مانشستر سيتي أداء متميزًا على غير العادة؛ حيث حافظ الفريق على نظافة شباكه للمرة السادسة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بعد الفوز على ساوثهامبتون بهدف نظيف السبت الماضي.

وذلك بعد أن اهتزت شباك الفريق 12 مرة فقط، كأقوى خط دفاع بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين هذا الموسم.

ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن المتصدر ليفربول.

يذكر أن مانشستر سيتي سيلتقي مع الجريح آرسنال في ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية غدًا الثلاثاء.