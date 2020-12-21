اخبار السعودية | رغم الفوز على الباطن.. عافت يفتح النار على فيتوريا وينتقد ثلاثي النصر!

أكد الشاعر السعودي، فهد عافت، أن نادي النصر يحتاج إلى كثير من العمل، رغم الفوز الذي حققه، اليوم الإثنين، أمام الباطن، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

وافتتح النصر باب التسجيل في وقت متأخر عند الدقيقة 86 عن طريق خالد الغنام، وأضاف الهدف الثاني نور الدين أمرابط من ركلة جزاء عند الدقيقة 90، وفي الثواني الأخيرة أحرز الباطن هدفه الوحيد بواسطة فابيو أبرو.

وعقب نهاية اللقاء، قال عافت من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “رغم الفوز، النصر فريق يحتاج كثير من العمل، حمدالله ومرابط وبيتروس في أضعف مستوياتهم”.

وانتقد الشاعر النصراوي المدرب البرتغالي، روي فيتوريا، مؤكدًا أنه لا يمتلك الفكر أو الحلول لتصحيح مسار فريق النصر خلال الفترة المقبلة، وكتب عافت “فيتوريا بلا فكر ولا حلول ولا حتى رغبة!”.

هذا ورفع النصر رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الباطن عند 11 نقطة في المركز السابع.

..