اخبار السعودية | بعد الهلال..هل ينجح الفتح في إضافة الاهلي لضحاياه؟

أكد يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الفتح، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي في المباراة المقررة غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي).
وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: ” لدينا رغبة كبيرة لتحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاثة من أجل العودة لطريق الانتصارات في الدوري“.
وأشار مدرب الفتح إلى أن الفوز على الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين والتأهل إلى دور الثمانية، أحدث دفعة معنوية كبيرة للاعبين وعزز ثقتهم بأنفسهم.
وأضاف:” تركيزنا الآن منصب على الدوري، ونعلم أن مواجهة الأهلي لن تكون سهلة فهو يملك عناصر جيدة، وأنا لدي الثقة في اللاعبين وتركيزهم الذهني لإحداث الفارق وتحقيق الفوز”.
وعن مدى تأثير الغيابات على الفريق قال فيريرا:” ما يميز الفتح هو الكرة الجماعية، ولدينا بدلاء إمكانياتهم تضاهي الأساسيين، ولابد أن نكون على استعداد كامل لأي غيابات”
ويحتل الفتح المركز الحادي عشر برصيد عشر نقاط في الدوري السعودي، فيما يحتل أهلي جدة المركز الثاني برصيد 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الهلال متصدر الترتيب.
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