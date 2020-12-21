شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يرد على دعوات إقالته: النتائج ستحسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حث ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، لاعبيه على الصمود والاستبسال، واستغلال مباراتهم غدا الثلاثاء، في دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، أمام مانشستر سيتي حامل اللقب، لتعديل وضع فريقهم المتعثر.

وخسر آرسنال، خمس مرات في آخر سبع مباريات، بالدوري الإنجليزي الممتاز، وحاليا يحتل المركز 15 برصيد 14 نقطة، في أسوأ بداية موسم له، منذ (1974-1975). لكن الفوز في كأس الرابطة غدا، ربما يخفف بعض الضغوط عن المدرب الإسباني، الذي تولى قيادة الفريق في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت الدعوات المطالبة بإقالة أرتيتا، لكن المدرب يؤكد أنه يحظى بدعم مجلس إدارة النادي. وقال: في أروقة النادي أشعر بالدعم والتشجيع، والثقة التامة في قدرتنا على تجاوز هذا الوضع سويا، بالتأكيد هذا النادي الكبير يستحق الأفضل، ومن جهتي أنا أتحمل مسؤولية النتائج، وأقر بذلك، النتائج ستسحن.