شكرا لقرائتكم خبر عن جنوى الإيطالي يطيح بمدربه رولاندو ماران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة نادي جنوى إقالة المدرب رولاندو ماران، عقب تعرض الفريق لثماني هزائم من 13 مباراة خاضها، ليحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير في ترتيب الدوري الإيطالي. وأعلن النادي الإيطالي إقالته لمدربه، وذلك عقب يوم واحد من خسارة الفريق صفر / 2 أمام الصاعد الجديد فريق بينفينتو.

كان ماران قد وقع مع جنوى عقدا لمدة عامين في أغسطس الماضي، ليتولى المسؤولية خلفا لديفيد نيكولا الذي تولى تدريب الفريق في ديسمبر من العام الماضي، وساعد الفريق في تجنب الهبوط.

وظهر اسم ديفيد بالارديني، الذي سبق له أن قاد جنوى ثلاث مرات سابقا، كمرشح قوي للعودة إلى منصبه مجددا.