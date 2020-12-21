شكرا لقرائتكم خبر عن شوماخر: مقارتني بوالدي لا تزعجني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ميك شوماخر، الذي يتأهب لبدء مشواره في سباقات سيارات فورمولا1 اعتبارا من الموسم المقبل، إنه مقارتني بوالدي لا تزعجني، أسطورة فورمولا1 الألماني مايكل شوماخر.
وقال ميك شوماخر، 21 عاما، في مقابلة لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، الإيطالية نشرتها: لم يكن لدي مشكلة على الإطلاق عند ذكر والدي مايكل شوماخر، عندما يقوم الناس بالمقارنة. ويرى ميك شوماخر أن التعامل مع الإرث الرياضي الهائل لوالده يعد شرفا وتحديا، هذا يعني بالنسبة لي التزاما ودافعا لتقديم أفضل ما لدي، ولا أرى هذا عبئا.
وذكر ميك شوماخر النصيحة التي تلقاها من مواطنه سيبستيان فيتيل بطل العالم السابق في فورمولا1، والذي يتأهب لخوض منافسات الموسم المقبل، حيث وجه له كلمة :"كن نفسك. وثق بنفسك. ولا تخشى إظهار نفسك كما هي".
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