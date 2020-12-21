شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يستبعد «مودريتش» أمام غرناطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، سيقوم باستبعاد نجم الفريق لوكا مودريتش، أمام غرناطة، بعد غد الأربعاء، في إطار الجولة 15 من عمر الدوري الإسباني.

ووفقا للصحيفة، فإن الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد، يعاني من حمل زائد في العضلات بساقه اليسرى، وغاب عن مران اليوم، وأضافت الصحيفة، أن لوكا مودريتش من المرتقب أن يخضع لفحوصات دقيقة، غدا الثلاثاء، لمعرفة مدى الإصابة، لكنها ليست خطيرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن مودريتش كان قد طلب التغيير خلال مباراة ريال مدريد ضد إيبار، بسبب انزعاجات بسيطة، غادر بسببها المباراة في الدقيقة 72، ليدخل فيدي فالفيردي بدلا منه. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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