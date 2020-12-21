شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يحقق مفاجأة ويهزم الإنتاج الحربى بثلاثية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروى الأول بنادى البنك الأهلى فوزاً عريضاً على نظيره الإنتاج الحربى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الاثنين، بملعب استاد كلية الشرطة بالعباسية، فى افتتاح الجولة الثالثة لبطولة الدوري العام.

ويعد هذا الفوز هو الأول لفريق البنك الأهلى فى دورى الأضواء والشهرة، سجل محمد مجدى الجمل فى الدقيقة 49 الهدف الأول للبنك الأهلى، وفى الدقيقة 57 تمكن محمد بسيونى لاعب البنك الأهلى من إضافة الهدف الثانى، وفى الدقيقة 67، أحرز أحمد على مهاجم البنك الأهلى الهدف الثالث للفريق، لتنتهى المباراة بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتيجة، رفع البنك الأهلى رصيده إلى 4 نقاط فى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند نقطة واحدة فى المركز الـ 16 بجدول الترتيب.