شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاس كلوسترمان يعود لصفوف لايبزيج خلال موقعة أوجسبورج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف جوليان ناجلسمان المدير الفني للايبزيج، أن المدافع الألماني لوكاس كلوسترمان سيعود إلى صفوف الفريق في مباراته المقررة أمام أوجسبورج غدا الثلاثاء في الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا، وذلك بعد تعافيه من عملية جراحية في الركبة أبعدته عن الملاعب منذ أوائل أكتوبر الماضي.
وقال ناجلسمان، إن كلوسترمان سيكون ضمن قائمة الفريق في مباراة الغد، لكنه لم يحسم قراره بشأن الدفع به للعب. وأضاف أنه يأمل أن يسجل الفريق مبكرا ويحقق الفوز في آخر مباراة يخوضها قبل فترة احتفالات الكريسماس.
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