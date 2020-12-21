شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات نارية لكبار أوروبا في «البوكسينج داي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيحصل معظم لاعبي كرة القدم في أوروبا على قسط من الراحة خلال فترة الأعياد، لكن ذلك لن يحدث قبل مجموعة من المباريات، حيث ترغب السلطات في ضغط المزيد من المباريات بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما تعد إنجلترا استثناء في تلك الفترة من الموسم.

وفي إنجلترا، يبدأ الأسبوع في الكرة الإنجليزية بمواجهات دور الثمانية من كأس الرابطة المحترفة، حيث يواجه آرسنال ضيفه مانشستر سيتي غدا الثلاثاء، فيما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على إيفرتون يوم الأربعاء.

تقام بعد ذلك ست مباريات من الدوري الإنجليزي يوم 26 من الشهر الجاري فيما يعرف باسم «بوكسينج داي»، حيث يواجه ليستر سيتي ضيفه مانشستر يونايتد، ويلعب آرسنال مع تشيلسي، بالإضافة إلى أربع مباريات أخرى يوم 27 أبرزها مواجهة ليفربول المتصدر وحامل اللقب مع وست بروميتش.

وفي ألمانيا، في الوقت الذي توقفت فيه منافسات الدوري الألماني«بوندسليجا» لمدة أسبوعين، حصلت بعض الأندية على راحة أقل من البقية وذلك بسبب إقامة منافسات كأس ألمانيا يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث يحل بوروسيا دورتموند ضيفا على آينتراخت بروانتشفايخ أحد أندية الدرجة الثانية، فيما يلعب أوجسبورج مع لايبزج ويحل فرايبورج ضيفا على جاره شتوتجارت، بينما لن يشارك بايرن ميونخ في مباريات كأس ألمانيا، حيث كان من المقرر أن يواجه هولستين كيل، بعد تأجيل المباراة حتى يوم 13 من يناير المقبل بعد طلب بتأجيلها.

وفي إسبانيا وإيطاليا، سيكون منتصف أسبوع ممتلئ أيضا بالنسبة للدوريين الإسباني والإيطالي، حيث يواجه ريال سوسيداد صاحب المركز الثالث في إسبانيا، المتصدر أتلتيكو مدريد غدا الثلاثاء، فيما يستضيف ميلان متصدر الدوري الإيطالي، فريق لاتسيو يوم الأربعاء.