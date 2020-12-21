شكرا لقرائتكم خبر عن «قاسم»: نواصل الاستعداد للغزالة التشادي لحين إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف قاسم، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على مواصلة الاستعدادات لمواجهة الغزالة التشادي المقرر إقامتها، الأربعاء المقبل، بشكل طبيعي.

وقال قاسم، في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن الفريق يواصل استعداداته للمباراة بشكل طبيعي، والفريق خضع لمسحة للكشف عن فيروس كورونا ضمن الإجراءات المتبعة.

وأضاف: «سنواصل الاستعدادات بشكل طبيعي للمباراة حتى يتم إبلاغنا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالموقف النهائي»، مشيراً إلى جاهزية الفريق لجميع الاحتمالات».

واختتم قاسم تصريحاته قائلًا: «الأمور تسير بشكل جيد داخل الفريق وهناك حالة طيبة بين اللاعبين والجهاز الفني قبل المباريات المقبلة بمسابقة الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا».