شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي: متعطش للألقاب بعد الفترة السيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ليونيل ميسي، نجم برشلونة، أنه متعطش للألقاب الآن، بعدما مر بوقت سيئ للغاية في الفترة الماضية، بعد الخلافات التي نشبت بينه وبين الإدارة الراحلة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو.

ونشرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية بعض تصريحات ميسي: «أنا بخير، لقد قضيت وقتا سيئا للغاية، بسبب نهاية الموسم الماضي وما حدث في الصيف أيضا، لكن الآن أشعر أنني بحالة جيدة ومتلهف ومتحمس للموسم».

واعترف ميسي بأن الوضع معقد في النادي من الناحية الاقتصادية بسبب فيروس كورونا، وقال: «أعلم أن النادي يمر بوقت عصيب، على مستوى الفريق والإدارة، لكني أتطلع لحصد الألقاب».

وكان برشلونة خرج من النسخة الماضية لدوري الأبطال بفضيحة مدوية، بعد خسارته في ربع النهائي أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8-2، قبل أن يدخل ميسى في صدام مع الإدارة، ويعلن رغبته في الرحيل.