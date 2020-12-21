شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح نجم ليفربول يشارك متابعيه صورة جديدة عبر إنستجرام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، متابعيه وجمهوره بصورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وذلك بعد ساعات من تربعه على صدارة ترتيب جدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، وإحرازه هدفين في مباراة كريستيال بالاس الأخيرة التي حسمها ليفربول بسباعية نظيفة.

وفي وقت سابق تحدث النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي في حوار مع صحيفة "آس" الإسبانية، انه لا يمكن معرفة ماذا سيحدث في المستقبل، ردا على احتمال انتقاله إلى نادي ريال مدريد أو نادي برشلونة الاسباني.

وأكد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أنه يتطلع إلى تحطيم كل الأرقام القياسية مع الريدز في المستقبل القادم.

وتابع محمد صلاح نجم ليفربول، ردا على عدم منحه شارة قيادة الفريق في أخر مباراة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، معربا عن شعوره بخيبة أمل تجاه ذلك الأمر بعد منحها لزميله أرنولد، مُشدداً على تقبله لقرار المدرب.

وقال محمد صلاح، إنه يرى نفسه ضمن أفضل اللاعبين فى العالم داخل القارة الاوروبية، بفضل ما قدمه صلاح مع ليفربول خلال السنوات الماضية على المستويين المحلى والأوروبي.

حوار صحيفة "آس" الإسبانية مع النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بالفيديو