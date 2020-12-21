شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى ونجم فريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2020، بتصويت الجماهير.

وقالت صحيفة «ميرور» إن صلاح تفوق على جميع منافسيه وحصد جائزة الأفضل بالبريميرليج عن عام 2020، بتصويت الجماهير.

وكان صلاح ساهم بشكل فعال مع زملائه في ليفربول، للظفر بلقب البريميرليج، لأول مرة منذ 30 عاما، وكان صلاح قد تمكن من تسجيل 19 هدفا بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وجاء جاك جريليش، لاعب أستون فيلا، بالمركز الثاني في التصويت، بينما حل ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، بالمركز الثالث، بفارق بسيط عن كيفين دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، وجاء ثلاثي ليفربول، جوردان هندرسون وساديو ماني وفيرجيل فان ديك، في المراكز من الخامس حتى السابع.