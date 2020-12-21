شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يواجه الفتح ويريد مصالحة جمهوره والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض- عيسى الحكمي

يبحث أهلي جدة عندما يستضيف الفتح مساء الثلاثاء عن تحقيق فوزه السادس دوريا والاستمرار في وصافة الدوري السعودي للمحترفين بجانب مصالحة جماهيره الغاضبة بعد خروج فريقها من ثمن نهائي كأس الملك على يد الوافد الجديد العين، في حين يسعى الفتح الحادي عشر «10 نقاط» لتأكيد انطلاقته بعدما أقصى الهلال «حامل اللقب» من ثمن نهائي كأس الملك واستعاد بريق الانتصارات.

يقام اللقاء لحساب الجولة التاسعة التي تختتم اليوم بثلاث مباريات أخرى، وسيكون الملعب الرديف لاستاد الجوهرة المشعة مسرحاً للمواجهة المرتقبة.

ويتفوق الأهلي الذي حقق في المواجهات المباشرة دوريا 13 انتصاراً من أصل 22 مواجهة، وفاز الفتح في خمس مباريات وحسم التعادل 4 مواجهات.

ولم تتأكد مشاركة المهاجم السوري عمر السومة في اللقاء رغم تعافيه من فيروس كورونا الذي أبعده عن آخر مباراتين لفريقه، في وقت يشكل الثنائي مراد بتانا والجزائري مروان بن دبكة ثنائياً مرعباً في تشكيلة فريق الفتح بقيادة البلجيكي يانييك فييرا.

وتقام 3 مباريات أخرى لحساب ختام الجولة، أبرزها ديربي الجنوب الذي يجمع بين أبها التاسع «11 نقطة» وضمك الأخير «4 نقاط» في مواجهة فنية عربية بين التونسي عبدالرزاق الشابي مدرب أبها والجزائري نور الجين بن زكري مدرب ضمك، ويستضيف الوحدة صاحب مفاجأة الجولة الثامنة بعد فوزه على الهلال فريق العين صاحب المركز الرابع عشر «7 نقاط» لكن الأخير سيدخل منتشياً بفوزه على الأهلي في ثمن نهائي الكأس وبلوغه الدور ربع النهائي عكس الوحدة الذي غادر على ارضه أمام الاتحاد 0-3.

وستكون مواجهة الفيصلي الخامس والاتفاق العاشر على أرض الأول في المجمعة ثأرية بالنسبة للاتفاق بعد خمسة أيام من خروج الأخير على يد الأول في بطولة الكأس بركلات الترجيح 9-8.