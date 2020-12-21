بسبب خلاف «الوزير والنادي».. «كلاكيت تاني مرة».. الزمالك موعود بالانسحاب في دور الـ32 بدوري الأبطال

في واقعة تعتبر "كلاكيت ثاني مرة".. تقرر إلغاء مباراتي الزمالك أمام جازيل بطل تشاد، في ذهاب وإياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء ذلك بعد انسحاب بطل تشاد بسبب الخلافات بين إدارة النادي ووزير الرياضة هناك، الذي منع سفر بعثة الفريق إلى القاهرة.

أزمة مباراة الزمالك وبطل تشاد في دور الـ32 تعيد إلى الأذهان الأزمة التي عانى منها الفريق الأبيض أيضا خلال مواجهة نفس الدور بنسخة البطولة الماضية أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال، حيث أقيمت مباراة الذهاب في السنغال وانتهت بفوز جينيراسيون بهدفين مقابل هدف. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وبعد تعديل موعد مباراة الإياب في القاهرة رفض الفريق السنغالي خوض اللقاء، وذهب الفريق الأبيض لملعب المباراة، ليقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اعتبار بطل السنغال خاسرا بشكل اعتباري، وتطورت الأمور بعد فتح التحقيقات ليقرر الاتحاد الأفريقي إعادة اللقاء مرة أخرى، ويفوز الزمالك بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد، ليتأهل أبناء ميت عقبة لدور المجموعات للبطولة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وحصد الزمالك أربع نقاط بعد أول جولتين بمسابقة الدوري الممتاز، بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى أحرزهما خالد الحسيني مدافع ذئاب الجبل عن طريق الخطأ في مرماه ومصطفى محمد.

وفي لقاء الجولة الثانية تعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لمثله، بعد أن أحرز أحمد الشيخ هدف التقدم لبيراميدز وتعادل مصطفى محمد لأبناء ميت عقبة.

وبعد إلغاء مباراة جازيل بطل تشاد، يستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، في المباراة المحدد لها الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.