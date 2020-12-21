بطولة إسبانيا: صدارة أتلتيكو مدريد في خطر

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مدريد: يخوض أتلتيكو مدريد المتصدر رحلة محفوفة بالمخاطر عندما يحل ضيفا على شريكه السابق ريال سوسييداد الثلاثاء في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وعاد أتلتيكو مدريد السبت إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه إلتشي 3-1 بعد خسارته الاولى هذا الموسم عندما سقط امام جاره ريال مدريد صفر-2 السبت قبل الماضي، لكنه سيصطدم بالرغبة الملحة لريال سوسييداد في تحقيق الفوز الغائب عنه في مبارياته الخمس الاخيرة (3 تعادلات وخسارتان)، والعودة إلى القمة مجددا.

ويعول أتلتيكو مدريد على قوته الهجومية الضاربة بقيادة الدولي الاوروغوياني لويس سواريز صاحب ثنائية في مرمى إلتشي والعائد من الاصابة دييغو كوستا مسجل الهدف الثالث.

وأعرب كوستا عن سعادته بعودته الى اللعب مجددا وهزه الشباك، وقال "أنا سعيد جدًا لأنني قادر على اللعب مرة أخرى. اللعب ، للتدريب ... لقد تلقيت سلسلة من الضربات القوية لكني أنهض منها دائما. لم يكن الأمر سهلا، لكن لدي القوة الكافية للقتال".

وأضاف "أنا سعيد جدا بهدفي (من ركلة جزاء). أنا محظوظ بتواجدي في صفوف نادٍ كبير، وهذا يساعدني في كل ما أفعله".

وتابع مازحا "عدت الى اللعب، وسواريز هو من سجل ثنائية. نحن في منافسة، لكنها منافسة صحية ومحترمة. إذا أردنا تحقيق شيء كبير، فعلينا أن نفعل مثل العام الذي فزنا فيه بالدوري الإسباني (2014)، حيث توجد تبديلات لكن الرغبة واحدة، لدينا كل ما نحتاجه للمنافسة بين الكبار".

ويتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 29 نقطة بفارق الاهداف امام غريمه التقليدي ريال مدريد مع مباراتين مؤجلتين للأول، وبفارق ثلاث نقاط أمام ريال سوسييداد الذي لعب ثلاث مباريات أكثر من الممثل الثاني للعاصمة.

- ريال مدريد يتربص -

ويتربص ريال مدريد بقمة سوسييداد وأتلتيكو عندما يستضيف غرناطة في اختبار سهل نسبيا حيث يمني النفس بتعثر جاره للانفراد بالصدارة وتحقيق فوزه الخامس على التوالي.

ويقدم النادي الملكي عروضا رائعة في الاونة الاخيرة توجها بخمسة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات بينها أربعة في الليغا، آخرها على مضيفه إيبار 3-1 الأحد.

ويدين ريال مدريد بالفوز الى مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة الذي واصل تألقه تسجيلا وتمريرا، مخففا المزيد من الضغط عن مواطنه المدرب زين الدين زيدان الذي وجد نفسه في وضع لا يحسد عليه الشهر الماضي بعد سلسلة من ثلاث مباريات من دون فوز، ما دفع وسائل الإعلام المحلية للحديث عن التخلي عنه والاستعانة بالأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أو الهداف السابق للفريق راوول غونزاليس.

وافتتح بنزيمة التسجيل للنادي الملكي قبل ان يصنع هدفين للكرواتي لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيس.

وأشاد زيدان مجددا بمواطنه بنزيمة بقوله "إنه حاسم، ما يقوم به استثنائي. وليس فقط من حيث الأهداف التي يسجلها. إنه لا يسجل الأهداف فقط، بل يجلب لنا الرؤية في لعبنا، إنه مهم جدًا. عندما يسجل، يكون الأمر أفضل، ولكن فضلا عن ذلك، فهو مهم جدا بالنسبة لنا".

- برشلونة للتعويض -

ويسعى برشلونة الى تعويض كبوته على ارضه امام فالنسيا بسقوطه في فخ التعادل 2-2 السبت، وذلك عندما يحل ضيفا على بلد الوليد الثامن عشر.

ويخيب النادي الكاتالوني الامال كثيرا هذا الموسم حيث حقق 6 انتصارات فقط حتى الان ومني بأربع هزائم مقابل ثلاثة تعادلات يحتل بها المركز الخامس برصيد 21 نقطة مع مباراة مؤجلة.

وعكر التعادل أمام فالنسيا احتفال قائد البلاوغرانا ومنتخب الارجنتين ليونيل ميسي بهدفه الـ643 مع النادي ومعادلته الرقم القياسي في عدد الاهداف في صفوف ناد واحد والمسجل باسم الاسطورة البرازيلي بيليه.

وسجل ميسي اهدافه الـ643 في 748 مباراة رسمية اي بمعدل هدف في كل 1,16 مباراة، في حين جاءت اهداف بيليه في 757 مباراة.

وعبر مدربه الهولندي رونالد كومان عن خيبة أمله عقب التعادل مع فالنسيا، وقال "كانت مباراتنا غير منتظمة. كانت هناك أوقات قدمنا خلالها كرة قدم جيدة، سيطرة كاملة على المباراة خاصة بعد تقدمنا 2-1 حيث حاولنا تسجيل الهدف الثالث، ولكن كانت هناك أوقات خسرنا فيها الكرات في مناطق خطرة وما يقلقني هو أن الفريق في بعض الأحيان لا يعرف ما تتطلبه المباراة".

وأضاف "نحن نعلم أننا فريق يحب دائمًا الهجوم وتسجيل الأهداف، ولكن هناك أيضًا أوقات يتعين عليك فيها الدفاع والسيطرة على المباراة. إنها مخاطرة أن تلعب في مواجهة لاعب مع آخر مع وجود مساحة كبيرة خلف ظهرك. خسرنا الكثير من الكرات، لذلك كان الأمر أكثر تعقيدا. لم نلعب بشكل جيد طيلة المباراة، وكان لدينا فترات غياب التركيز".

وتابع "رأيت فريقي يشك في قدراته، لكن السباق نحو اللقب لم يندثر، نحن نبتعد بفارق كبير عن الاوائل لكن الموسم معقد لجميع الفرق. الوضع قد ينقلب رأسًا على عقب بعد شهرين".

ويلعب غدا أيضا التشي مع اوساسونا، وفالنسيا مع إشبيلية، وهويسكا مع ليفانتي، وفياريال مع أتلتيك بلباو، على أن يلتقي الأربعاء أيضا خيتافي مع سلتا فيغو، وألافيس مع إيبار، وريال بيتيس مع قادش.