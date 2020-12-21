بطولة ايطاليا: جنوى يستغني عن مدربه

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ميلانو: استغنى جنوى عن مدربه رولاندو ماران بعد اربعة اشهر على توليه منصبه وذلك بعد تعرضه لخسارته الثامنة هذا الموسم امام بينيفيتو صفر-2 في المرحلة الثالثة عشرة في الدوري الايطالي لكرة القدم، كما اعلن النادي الاثنين.

واصدر جنوى بيانا جاء فيه "يعلن نادي جنوى انه اعفى مدربه رولاندو ماران من منصبه. النادي يشكر المدرب وجهازه الفني على الخدمات التي قدموها".

ويحتل جنوى المركز قبل الاخير ولم يفز باي مباراة منذ ان حقق الانتصار في المرحلة الافتتاحية من الموسم الحالي في ايلول/سبتمبر الماضي.

وذكرت الصحف الايطالية ان دافيدي بارلارديني مدرب جنوى السابق قد يعود للاشراف عليه للمرة الرابعة في 10 سنوات.