شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات نصف نهائى دورى كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة موعد مباريات الدور نصف النهائى من بطولة دورى المرتبط، للرجال، والتى تقام الذهاب والعودة لها يومى 23 و 25 ديسمبر الجارى، ووحددت اللجنة إقامة مباريات الذهاب بعد غد الأربعاء 23 ديسمبر، بينما يوم 25 من نفس الشهر لمواجهات العودة .

وصعد لنصف نهائى الدورى فرق الأهلى وسبورتنج، والاتحاد، وسموحة، ومن المقرر أن تقام مباراة المرتبط بين الاتحاد وسموحة فى الثانية ظهرًا، فى الديربى السكندرى، بينما تقام مباراة الرجال فى الخامسة والنصف مساءً، على أن تقام مباراة المرتبط بين سبورتنج والأهلى فى الرابعة عصرًا، وتقام مباراة الرجال فى الثامنة مساءً.

ويحق للجنة الأندية تعديل مواعيد المباريات التى تقام على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية وفقًا للبث التلفزيوني.

وتمكن الاتحاد من اقصاء الجزيرة، وتخطى الأهلى نظيره الزمالك، بينما تأهل سبورتنج إلى نصف النهائى على حساب مصر للتأمين، وكان فريق سموحة آخر المتواجدين فى المربع الذهبى على حساب فريق طلائع الجيش.