شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عثمان.. رحلة كفاح من بائع ألبان وعامل فى ورشة إلى بطل أولمبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البطل شريف عثمان، لاعب منتخب رفع الأثقال والحاصل على ذهبية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، عن رحلة كفاحه قبل التألق والمشاركة فى البطولات ومعرفة طريق المجد والألقاب.

وقال شريف عثمان، فى تصريحات لليوم السابع، إنه بدأ حياته فى محافظة المنيا وجاء إلى القاهرة للعمل كبائع فى أحد محال الألبان، إلا أن صاحب العمل رفض أن يعمل لديه بسبب إصابته وإعاقته قائلا، "صاحب محل اللبن رفض يشغلنى عنده لأنى معاق ومش هقدر أساعده فى الشغل، تركت العمل وبحثت عن فرصة أخرى، وبقى على هذا الوضع لمدة سنتين، عدت البطل إلى المنيا وممارسة الرياضة التى كنت أمارسها أيام دراستى الجامعية، وهى رفع الأثقال، بعدما ابتعدت عنها عامين للبحث عن فرصة عمل تناسب ظروفى الصحية، وبدأت الرحلة مع الرياضة فى شهر 6 عام 2005، حتى استطعت تحقيق أول ميدالية فى 2006، وهى فضية بطولة العالم".

وأشار لاعب منتخب الأثقال إلى أنه كان يتمنى أن تكون ذهبية لكنها كانت الأغلى لأنها الأولى بعد رحلة تعب وشقاء ولأنها أول ميدالية فى البداية مع الرياضة وفرحت بها جدا .

وأضاف عثمان، بعد ذلك تأهلت إلى الأولمبياد، وشاركت فى أولمبياد أثينا 2008 وحققت الميد الية الذهبية والمركز الأول، وبذلك استطعت أن أحول حياتى من إنسان عادى لديه إعاقة وظروف صحية إلى بطل أولمبى.

وأضاف شريف عثمان، أنه لديه رسالة يريد إيصالها للناس، وهى أنه كان قادما للقاهرة للعمل فى محل ألبان ولكن الظروف الصحية حرمته من ذلك، وعمل فى الكثير من الأعمال الأخرى، مثل بائع فى محل ملابس، وعامل بورشة لتصنيع الأحزمة، ومحل للإكسسوارات، ولم يكن يفرق معه نوع العمل الذى يقوم به قدر الارتقاء والشعور بذاته حتى لو بصورة بطيئة فى المجتمع .

واختتم بطل العالم والأولمبياد حديثه بأنه استطاع أن يحقق حتى الآن 3 ميداليات فى دورات الألعاب الأولمبية، أى أن رصيده 3 ميداليات ذهبية أولمبية، حققها فى أثينا 2008، ولندن 2021، و البرازيل 2016 .