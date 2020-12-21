شكرا لقرائتكم خبر عن طرائف الإيجبشيان ليج.. فتى الراية يظهر فى مباراة البنك الأهلى والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر أحد الناشئين المتواجدين فى ملعب مباراة البنك الأهلى والإنتاج الحربى وهو يمسك الراية الركنية لأحد لاعبى البنك الأهلى من أجل لعب الكرة العرضية بعد سقوط الراية، وظل الناشئ الذى يقوم بمهمة حمل الكرات ممسكا بالراية الركنية حتى يتم تنفيذ الركلة الركنية فى المباراة المقامة بافتتاحية الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز فى المواجهة التى دخل البنك الأهلى لتصحيح المسار بعد الخسارة من سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية للمسابقة، والتى تعادل فيها الإنتاج الحربى مع الإسماعيلى بثلاثة أهداف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة بعدما خاض مباراتين تعادل فى واحدة وخسر الأخرى وسجل هدفين وتلقت شباكه أربعة أهداف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب مباراتين خسر في الأولى وتعادل في الثانية وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

وطالب محمد يوسف المدير الفني للبنك الأهلى لاعبيه بتحقيق أول انتصار في تاريخهم بالدوري الممتاز بعد تعادل وخسارة منذ بإنطلاق المسابقة مشدداً على ضرورة استغلال الفرص لهز الشباك للخروج بنقاط المباراة ، في المقابل عالج مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى الأخطاء الدفاعية للاعبيه والتي كلفته ثلاثة أهداف في المباراة الأخيرة للمسابقة مطالباً إياهم بضرورة تحقيق انتصار يبعد الفريق عن البداية السلبية للدوري.