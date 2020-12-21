شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم يوضح موقف الزمالك من انسحاب "جازيلى" التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف قاسم المشرف العام على الزمالك مواصلة الاستعدادات لمواجهة الغزالة التشادي، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل بشكل طبيعي، رغم اعتذار الفريق التشادى عن عدم الحضور إلى القاهرة لخوض المباراة بسبب منع وزير الرياضة التشادى أى فريق فى بلاده من السفر خارج البلاد على ضوء خلافات مع اتحاد الكرة هناك.

وقال قاسم، فى تصريحاته للموقع الرسمى لنادى الزمالك، إن الفريق يواصل استعداداته للمباراة بشكل طبيعي، والفريق خضع لمسحة كورونا ضمن الإجراءات المتبعة، وأضاف أشرف قاسم، "سنواصل الاستعدادات بشكل طبيعى للمباراة حتى يتم إبلاغنا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بالموقف النهائي، مشيراً إلى جاهزية الفريق إلى جميع الاحتمالات".

واختتم أشرف قاسم تصريحاته قائلاً، "الأمور تسير بشكل جيد داخل الفريق، وهناك حالة طيبة بين اللاعبين والجهاز الفنى قبل المباريات المقبلة بمسابقة الدورى المصرى وبطولة دورى أبطال أفريقيا".

وخضع الزمالك تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق على ملعب النادى، وهو الاجراء الذى يأتى ضمن الاجراءات الاعتيادية المتبعة من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، قبل أى مباراة بخضوع الفريق لمسحة كورونا قبل اللقاء بـ48 ساعة وهو ما طبقه الزمالك رغم اعتذار جازيلى التشادى عن القدوم إلى القاهرة لمواجهة الفريق الأبيض.

ويسعى الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة إلى متابعة الحالة الطبية لجميع لاعبى الفريق والتأكيد على الاجراءات الاحترازية فى ظل انتشار فيروس كورونا، ينتظر مسئولو نادى الزمالك قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن مباراته أمام جازيل بطل تشاد، الذى اعتذر عن عدم الحضور إلى القاهرة، ومن المقرر أن يتخذ قرارا رسميًا بشأن المباراة خلال الساعات المقبلة، بعدما أخطر الفريق التشادى سالم محمد سالم، منسق جازيلى التشادى فى القاهرة، رفض وزير الرياضة فى تشاد سفرهم إلى مصر لخوض المباراة، التى كانت ستجمع بينهما الأربعاء المقبل، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا.