شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مصطفى محمد أفريقيًا "مستمر" بعد انسحاب بطل تشاد.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن مصطفى محمد، مهاجم الأبيض، سيتغيب عن الفريق فى أول مباراتين بدور المجموعات، مشددًا على أن إيقاف مصطفى محمد سيستمر حال اعتذار فريق جازيل بطل تشاد عن القدوم إلى القاهرة، لخوض المباراة التى كانت ستجمع بينهما الأربعاء المقبل، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، موضحا أن المباراة التى يتم إلغاؤها لا يتم احتسابها، وبذلك لن يستطيع مصطفى محمد التواجد مع الفريق فى أول مباراتين بدور المجموعات فى البطولة الأفريقية.

ووضع مسئولو نادى الزمالك شرطًا للموافقة على رحيل مصطفى محمد، مهاجم الأبيض، للاحتراف خارجيًا، حيث اشترط مسئولو قلعة ميت عقبة تلقى عرض بقية مالية قدرها 6 ملايين يورو، وذلك بعدما تلقى مصطفى محمد عرضًا من نادى سانت إتيان الفرنسى، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل، ولكن تم رفضه لضعف القية المالية حيث بلغت قيمة العرض 2.5 مليون يورو.

واشترط مسئولو الزمالك الحصول على 6 ملايين يورو وتوفير بديل على نفس المستوى، للموافقة على رحيل مصطفى محمد، عن الأبيض، فى الوقت الذى يرغب فيه اللاعب بخوض تجربة الاحتراف، خاصة فى ظل حصوله على وعد من قبل بتحقيق حلم الاحتراف.

من ناحية أخرى، ينتظر مسئولو نادى الزمالك، قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراته أمام جازيل بطل تشاد، الذى اعتذر عن الحضور إلى القاهرة، حيث من المقرر أن يتخذ قرارا رسميًا بشأن المباراة خلال الساعات المقبلة، بعدما أخطر الفريق التشادى سالم محمد سالم، منسق جازيلى التشادى فى القاهرة، رفض وزير الرياضة فى تشاد سفرهم إلى مصر، لخوض المباراة، التى كانت ستجمع بينهما الأربعاء المقبل، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

فيما ينتظم الزمالك فى تدريبات الجماعية اليوم الاثنين، انتظارًا لقرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بشأن المباراة نهائيًا، حيث سيكون الأبيض على موعد للاستعداد لمباراة الأهلى التى ستقام فى الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم 28 من شهر ديسمبر الجارى، وأعلن مسئولو اتحاد الكرة تعيين حكام أجانب لمباراة القمة، وأنه سيتم الترتيب لمخاطبة عدد من الدول لتعيين حكام دوليين لإدارة اللقاء.

يرغب الزمالك والجماهير فى تحقيق الفوز على الأهلى فى مباراة القمة المقبلة، ومواصلة مشواره فى الدورى الممتاز الذى استهله بالفوز على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى الجولة الأولى من المسابقة، ثم تعادل مع بيراميدز بهدف لمثله فى الجولة الثانية، كما يطمح الأبيض فى تحقيق نتيجة إيجابية على الأهلى، خاصة بعدما فاز الأخير عليه فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، بهدفين مقابل هدف، فى النسخة التى توج بلقبها المارد الأحمر للمرة التاسعة فى تاريخه.