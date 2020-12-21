شكرا لقرائتكم خبر عن الألمانى سايمون روزنر يعلن اعتزال الاسكواش بعد مسيرة 16 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم الألمانى سيمون روزنر، المصنف الثامن عالمياً لرجال الاسكواش، اعتزال اللعبة، ويعتبر رزونر أحد النجوم البارزين فى الملعب الزجاجى، وحقق النجم الألمانى العديد من البطولات خلال مشوار احتراف دام أكثر من 16 عاما، أبرزها لقب بطولة جى بى مورجان عام 2018، كما حقق لقب بطولة ألمانيا 11 مرة على متتالية، وشارك مع المنتخب الألمانى فى منافسات بطولة العالم لفرق الرجال .

أعلى تصنيف وصل إليه روزنر هو المركز الثالث ووصل إليه فى شهر ديسمبر 2018، وصل عدد المباريات التى خاضها خلال مسيرته الإحترافية أكثر من 500 مباراة فى PSA.

يذكر أن الموسم المنقضى من الاسكواش شهد أيضاً اعتزال ثنائى من أساطير الاسكواش المصرى والعالمى فى منافسات السيدات وهما رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، ونور الطيب المصنفة الثالثة.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA عن التصنيف العالمى الجديد للسيدات فى شهر ديسمبر الجارى، حيث واصلت البطلة المصرية نور الشربينى صدارة التصنيف بعدما عادت إليه لأول مرة فى نوفمبر الماضى منذ أن فقدته فى ديسمبر 2018، لتسترد صدارتها بعد غياب 23 شهرًا على التوالى، وذلك بعد تتويجها مرخراً ببطولة مصر الدولية للاسكواش التى أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة خلال أكتوبر الماضى.

وحافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على المركز الثانى خلف نور الشربينى، وفى المركز الثالث استقرت نور الطيب لاعبة هليوبوليس واحتلت المركز الرابع الفرنسية كاميل سيرم.

كما حافظت البطلة الشابة هانيا الحمامى على المركز الخامس، بعد وصولها إلى نصف نهائى بطولة مصر الدولية للاسكواش وتغلبها على كاميل سيرم.

وتقدمت البطلة المصرية سلمى هانى إلى المركز العاشر، ليضم تصنيف التوب 10، خمس لاعبات من مصر.

وتُعد نور الشربينى أصغر لاعبة فى العالم تتوج ببطولة العالم للناشئات، ففى عام 2009 فازت نور الشربينى ببطولة العالم للناشئين التى أقيمت بالهند للناشئات تحت 19 عامًا وحصدت لقب أصغر لاعبة فى العالم تحصل على بطولة فى سن 13 عاما.

وتوجت نور الشربينى ببطولة العالم 4 مرات، الأولى عام 2015، ثم 2016 على التوالى، قبل أن تتوج فى العام الماضى باللقب الثالث فى شهر مارس، وفى نوفمبر باللقب الرابع ببداية الموسم الجديد.