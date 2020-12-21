شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: اللجنة الثلاثية تمثل الجبلاية والفيفا.. ولن نحارب مؤسسات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه سيعقد جلسة مع اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، خلال الفترة المقبلة، لمناقشتهم فى الوضع الحالى للكرة المصرية، خاصة أن اللجنة تمثل الاتحاد المصرى، وكذلك الاتحاد الدولى لكرة القدم -فيفا-، لأنها مرشحة من جانب الفيفا فى نفس الوقت، بما يتفق مع القانون المصرى .

أضاف صبحى، فى تصريحات صحفية، أنه لن يتم محاربة المؤسسات الدولية بل سيتم توفيق الأوضاع بما يتفق مع القانون المصرى، لأن محاربة المؤسسات الدولية بها خسائر وقد يكون هناك ما يضر الكرة المصرية .

أشار وزير الرياضة أن اللجنة الثلاثة تم اختيارها من جانب الفيفا لأنهم كانوا من بين الأسماء المرشحة لتولى إدارة اتحاد الكرة من ضمن اللجنة الخماسية، ولكن تم الاستقرار على الأسماء الخمسة برئاسة الجناينى، لذلك تم اختيارهم فى الوقت الحالى.