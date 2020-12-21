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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها سيد عبد الحفيظ يطمئن على ثلاثي الأهلي المصاب بكورونا، وسلبية مسحة عماد النحاس وجهاز المقاولون وإيجابية 4 لاعبين قبل مواجهة النجم. سيد عبد الحفيظ يطمئن على ثلاثي الأهلي المصاب بكورونا حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، على التواصل مع الثلاثى "رامى ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة"؛ للوقوف على حالتهم الصحية، بعدما كشفت نتائج المسحة الطبية التى أجراها الفريق فى القاهرة إصابتهم بفيروس كورونا، وأكد مدير الكرة أن حالة الثلاثى مطمئنة إلى حد كبير، وأعرب عن أمله فى سرعة شفائهم وتحول نتيجة المسحة إلى سلبية وعودتهم للتواجد والمشاركة مع الفريق خلال المرحلة المقبلة. أظهرت نتائج المسحة المسحات الطبية التى خضع لها الجهاز الفنى ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب أمس، الأحد، سلبية مسحة الجهاز الفنى والإدارى والطبى، وعلى رأسه عماد النحاس المدير الفني، كما أظهرت المسحة إيجابية عينة 4 لاعبين، تم عزلهم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة ولا يعانون من أعراض، بينما جاءت المسحة إعادة للاعبين اثنين آخرين على أن يخضعا لمسحة جديدة وتظهر نتيجتها مساء اليوم. كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الاتحاد الدولى لكرة اليد استقر على توفير طائرات خاصة للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم الذى تستضيفه مصر يناير المقبل، حال إغلاق حركة الطيران فى بعض الدول بسبب أزمة كورونا. ينتظر مسئولو نادى الزمالك قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن مباراته أمام جازيل بطل تشاد، الذى اعتذر عن عدم الحضور إلى القاهرة، ومن المقرر أن يتخذ قرارا رسميًا بشأن المباراة خلال الساعات المقبلة، بعدما أخطر الفريق التشادى سالم محمد سالم، منسق جازيلى التشادى فى القاهرة، رفض وزير الرياضة فى تشاد سفرهم إلى مصر، لخوض المباراة، التى كانت ستجمع بينهما الأربعاء المقبل، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا. أكد الدكتور محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى، أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق خضع لمسحة كورونا اليوم بعد تحسن حالته وسط توقعات أن تكون مسحة سلبية، وقال محمد شوقى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "موسيمانى تحسنت حالته بشكل كبير وأصبحت مستقرة وخضع لمسحة كورونا اليوم ويتوقع أن تكون سلبية، فيما غادرت زوجته وابنته المستشفى بعد تعافيهما تماماً". أثبتت نتيجة مسحات كورونا لموظفى اتحاد الكرة إصابة 5 موظفين فى إدارات الإعلام والسكرتارية والحسابات وشئون اللاعبين بالفيروس، حيث خضع الموظفون لمسحة كورونا صباح أمس الأحد. وقرر مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، غلق مقر الجبلاية منذ الخميس الماضي، لتعقيمه ولحين ظهور نتيجة مسحات كورونا للموظفين. أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه تم التعامل مع ملف نادى الزمالك بالقانون، بعدما تلقت الوزارة عدة شكاوى ورفضت بعض الاتحادات التعامل مع الزمالك وفضلت المقاطعة فى ظل تواجد مجلس الإدارة الذى تم إيقافه، وحتى لا يتم تجميد النشاط وحرصا على مصلحة النادى والكيان تم نقل الموضوع إلى الشق القانونى، والتعامل مع الملف بطريقة قانونية، وتم إيقاف المجلس حتى الانتهاء من التحقيقات . وزير الرياضة: لن يتم وقف النشاط إلا بتعليمات مجلس الوزراء إصابة 5 موظفين باتحاد الكرة بفيروس كورونا رئيس اللجنة الطبية بالأهلى يؤكد تحسن حالة موسيمانى الصحية الزمالك ينتظر قرار الكاف بشأن تعذر وصول بطل تشاد إلى القاهرة طائرات خاصة لمنتخبات مونديال اليد حال الإغلاق بسبب كورونا سلبية مسحة عماد النحاس وجهاز المقاولون وإيجابية 4 لاعبين قبل مواجهة النجم

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