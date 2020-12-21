شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل ساسى يظهر فى الزمالك لتحديد جلسة تجديد عقد اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد مهند عون، وكيل الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، فى مقر القلعة البيضاء اليوم، الاثنين، بعدما عاد إلى القاهرة منذ ساعات من أجل الحديث مع إدارة الزمالك حول ملف تجديد تعاقد ساسى الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادٍ بشكل حر فى شهر يناير المقبل.

وينتظر وكيل ساسى تواصل مسئولى الزمالك معه فى الساعات المقبلة لتحديد موعد لعقد جلسة من أجل وضع الرتوش الأخيرة حول تجديد التعاقد من عدمه، بعدما أكد اللاعب رغبته فى البقاء داخل قلعة ميت عقبة من خلال وكيل أعماله الذى عاد إلى القاهرة بعد سفره لتونس فى الفترة الماضية لإنهاء ذلك الملف.

وخضع الزمالك تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، اليوم، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق على ملعب النادى، وهو الاجراء الذى يأتى ضمن الاجراءات الاعتيادية المتبعة من جانب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، قبل أى مباراة بخضوع الفريق لمسحة كورونا قبل اللقاء بـ48 ساعة وهو ما طبقه الزمالك رغم اعتذار جازيلى التشادى عن القدوم إلى القاهرة لمواجهة الفريق الأبيض.

ويسعى الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة إلى متابعة الحالة الطبية لجميع لاعبى الفريق والتأكيد على الاجراءات الاحترازية فى ظل انتشار فيروس كورونا، ينتظر مسئولو نادى الزمالك قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن مباراته أمام جازيل بطل تشاد، الذى اعتذر عن عدم الحضور إلى القاهرة، ومن المقرر أن يتخذ قرارا رسميًا بشأن المباراة خلال الساعات المقبلة، بعدما أخطر الفريق التشادى سالم محمد سالم، منسق جازيلى التشادى فى القاهرة، رفض وزير الرياضة فى تشاد سفرهم إلى مصر لخوض المباراة، التى كانت ستجمع بينهما الأربعاء المقبل، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا.