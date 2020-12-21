شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي «سونيديب» يزور بعثة الأهلي فى النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد شيجا، رئيس نادي سونيديب بطل النيجر، على زيارة بعثة الأهلي فى فندق الإقامة بالعاصمة نيامي ظهر اليوم، الاثنين، والتقى «شيجا» مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة ورئيس البعثة، وأكد اعتزازه وتقديره للنادى الأهلي، واستعداد «سونديب» التام لتلبية أي طلبات لبطل أفريقيا.

وقدم رئيس نادي سونيديب التهنئة للأهلي وجماهيره ومسئوليه على اللقب التاسع الذي تحقق مؤخرا لدوري أبطال أفريقيا. وقال فى حديثه مع عبدالحفيظ، إن كرة القدم مكسب وخسارة، لكن تبقى العلاقات الطيبة بين الأندية، خاصة عندما يكون ناد بحجم الأهلي وهو شرف كبير لسونديب ولكرة القدم في النيجر.

من جهته وجه سيد عبدالحفيظ الشكر لرئيس سونيديب على هذه اللفتة الرائعة التى تنم عن التعامل بشكل احترافي وراقٍ من جانب محمد شيجا، موجها الشكر له على حسن الضيافة والاستقبال، مؤكدا أنه سيلقى في القاهرة معاملة مماثلة تليق به وبناديه، حيث ستبقى العلاقات ممتدة بعيدا عن المنافسة داخل الملعب.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية؛ وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بالكاف، ومن المقرر أن يخوض الأهلي، تدريبه الأول في نيامي اليوم على ملعب الجنرال« سيني كونتشي» الذي ستقام عليه مباراة الفريق أمام سونيديب.

ويخوض الأهلي تدريبه على ملعب المباراة في الرابعة والنصف بتوقيت النيجرــ الخامسة والنصف بتوقيت القاهرةــ؛ لعدم استطاعته التدريب على نفس الملعب غدا الثلاثاء؛ بسبب انشغال الملعب بإقامة مباراة فريق جيندارميري ناشونال بطل النيجر مع شبيبة القبائل الجزائري في بطولة الكونفدرالية.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى النيجر بطائرة خاصة، مساء أمس الأحد، بعدما استغرقت الرحلة ما يقرب من ٦ ساعات وفضل الجهاز الفني إراحة اللاعبين فور الوصول إلى مدينة نيامي على أن يكون المران الأول للأهلي في النيجر عصر اليوم.

وحرصت بعثة الأهلي المتواجدة في النيجر، على استمرار عمليات تعقيم غرف اللاعبين بشكل دوري، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا ، ويقوم نور محمد، مسئول المهمات المتواجد مع البعثة بتعقيم غرف اللاعبين وكافة الأدوات الخاصة بالتدريبات بشكل دوري، في ظل جهود مكافحة فيروس كورونا.

وشهد مقر إقامة الفريق بالعاصمة نيامي تطبيقا مشددا للإجراءات الطبية، من حيث ارتداء الكمامات، وتوفير أدوات التعقيم والتطهير.

وتضم بعثة الأهلي في النيجر ٢١ لاعبا هم : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلي معلول وأحمد ياسر ريان، وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد شكري وسعد سمير.

ويغيب عن الاهلي في هذه الرحلة أكثر من لاعب للإصابة بخلاف ثلاثي كورونا كما يغيب مروان محسن ووليد سليمان بسبب آلام في الركبة فيما يغيب حسين الشحات بسبب إجراء جراحة في “صابع القدم” وأجاي بسبب إصابته في الوتر الوحشي وناصر ماهر بسبب إصابته بخلع في الكتف حيث سيُجرى جراحة خلال ساعات لتثبيت الكتف.

كما يغيب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق للإصابة بفيروس كورونا ومحمد الدماطي عضو مجلس الإدارة والذي كان مُقرراً برئاسة البعثة بسبب إصابته بفيروس كورونا.