شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطبق إجراء الكاف بالخضوع لمسحة كورونا رغم انسحاب جازيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع الزمالك تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق على ملعب النادى، وهو الاجراء الذى يأتى ضمن الاجراءات الاعتيادية المتبعة من جانب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، قبل أى مباراة بخضوع الفريق لمسحة كورونا قبل اللقاء بـ48 ساعة وهو ما طبقه الزمالك رغم اعتذار جازيلى التشادى عن القدوم إلى القاهرة لمواجهة الفريق الأبيض.

ويسعى الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة إلى متابعة الحالة الطبية لجميع لاعبي الفريق والتأكيد على الاجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا، ينتظر مسئولو نادى الزمالك قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن مباراته أمام جازيل بطل تشاد، الذى اعتذر عن عدم الحضور إلى القاهرة، ومن المقرر أن يتخذ قرارا رسميًا بشأن المباراة خلال الساعات المقبلة، بعدما أخطر الفريق التشادى سالم محمد سالم، منسق جازيلى التشادى فى القاهرة، رفض وزير الرياضة فى تشاد سفرهم إلى مصر لخوض المباراة، التى كانت ستجمع بينهما الأربعاء المقبل، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

كما انتظم الزمالك فى تدريباته الجماعية اليوم الاثنين، انتظارًا لقرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بشأن المباراة نهائيًا، حيث سيكون الأبيض على موعد للاستعداد لمباراة الأهلى التى ستقام فى الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم 28 من شهر ديسمبر الجارى، وأعلن مسئولو اتحاد الكرة تعيين حكام أجانب لمباراة القمة، وأنه سيتم الترتيب لمخاطبة عدد من الدول لتعيين حكام دوليين لإدارة اللقاء.

ويرغب الزمالك والجماهير فى تحقيق الفوز على الأهلى فى مباراة القمة المقبلة، ومواصلة مشواره فى الدورى الممتاز الذى استهله بالفوز على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى الجولة الأولى من المسابقة، ثم تعادل مع بيراميدز بهدف لمثله فى الجولة الثانية، كما يطمح الأبيض فى تحقيق نتيجة إيجابية على الأهلى، خاصة بعدما فاز الأخير عليه فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، بهدفين مقابل هدف، فى النسخة التى توج بلقبها المارد الأحمر للمرة التاسعة فى تاريخه.