شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتح أبوابه للموظفين غدا بعد غلق المقر 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة عودة العمل بمقر الجبلاية غدًا الثلاثاء، بعد غلقه 5 أيام وتحديداً منذ الخميس الماضى لتعقيمه لتجنب انتشار فيروس كورونا، مع تقليص عدد الموظفين داخل الجبلاية. وأظهرت نتيجة مسحات كورونا لموظفى اتحاد الكرة إصابة 5 موظفين، فى إدارة الإعلام والسكرتارية والحسابات وشئون اللاعبين، حيث خضع الموظفون لمسحة كورونا صباح أمس الأحد.

وقرر مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، غلق مقر الجبلاية منذ الخميس الماضي، لتعقيمه ولحين ظهور نتيجة مسحات كورونا للموظفين.

من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المسحات الطبية التى أجريت على بعثة المنتخب الوطنى للشباب مساء أول أمس فور وصولها القاهرة عائدة من تونس عن استمرار ايجابية 15 لاعبا بالإضافة إلى ايجابية لاعبين اثنين آخرين واستمرار ايجابية ربيع ياسين المدير الفنى وعامل المهمات.