شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصير انتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الغموض يسيطر على الموقف الخاص بمصير انتخابات اتحاد الكرة، سواء بإقامتها قبل 31 يناير المقبل أو تأجيلها لما بعد أولمبياد طوكيو 2021 والمقرر لها فى يوليو وأغسطس المقبلين، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول مصير انتخابات الجبلاية، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية..

س: ما سبب غموض مصير الانتخابات؟

ج: سبب الغموض تضارب التصريحات بين اتحاد الكرة من ناحية واللجنة الأولمبية من ناحية حول موعد الانتخابات وقانونيتها.

س: متى تقام الانتخابات وفقا لرؤية اتحاد الكرة؟

ج: أعلن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، ضرورة إجراء الانتخابات قبل 31 يناير المقبل، وفقا لتعليمات الفيفا وإلا ستكون هناك توابع لهذا الأمر وستدفع ثمنه الكرة المصرية .

س: وما موقف اللجنة الأولمبية؟

ج:فى المقابل، يؤكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن إجراء انتخابات اتحاد الكرة خلال هذه الفترة يعد خرقا للقانون المصرى، بعدما فات موعد الدعوة للانتخابات، وكان آخر موعد للدعوة 31 أكتوبر الماضى، قائلا، "إحنا ما صدقنا يبقى عندنا قانون، ولا يوجد من يستطيع أن يعطل القانون المصرى أو يلغيه، والفيفا نفسها لا تستطيع أن تعطل القانون".

س: وما رد اتحاد الكرة على اللجنة الأولمبية؟

ج: أحمد مجاهد يجهز ملفاً شاملاً سيتم تقديمه لمجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة لشرح خريطة إجراء الانتخابات، كما سيطلب استثناءً من مجلس الوزراء لعقد الجمعية العمومية للجبلاية فى ظل قرار إيقاف الجمعيات العمومية حاليا بسبب فيروس كورونا.

س: متى يتم فتح باب الترشح حال إقامة الانتخابات؟

ج: اتفقت اللجنة الثلاثية على موعد فتح باب الترشح للانتخابات حال إجرائها بنهاية شهر يناير المقبل، وكشف مصدر فى اتحاد الكرة، أنه سيتم فتح باب الترشح الأسبوع المقبل، وبمجرد وصول موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على لائحة النظام الأساسى بعد الانتهاء من التعديلات الخاصة بها.