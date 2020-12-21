شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الله يقود تدريبا خاصا لحراس بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض خالد عبد الله، مدرب حراس فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، تدريبا خاصا للحراس المهدى سليمان وشريف إكرامى وأحمد الشناوى، فى إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد الليبى غدًا الثلاثاء باستاد الإسكندرية فى مباراة الذهاب التى تقام بمصر للظروف الحالية فى ليبيا على أن تقام مواجهة الإياب أحد يومى 5 أو 6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي.

وحرص خالد عبدالله على خوض حراس المرمى تدريبا بدنيا قبل الانتقال للتدريب على سرعة رد الفعل، والتحرك من خلف المدافعين، وتوقع الكرة والعمل على التصدى لها دون التسبب فى أزمة لدفاع فريقه.

ومن المقرر أن يخوض فريق بيراميدز مرانه الأخير فى السادسة والنصف مساءً باستاد الإسكندرية، والذى سيرسم بعده المدير الفنى خطة المباراة، ويحدد التشكيل الأساسى.

وضمت قائمة بيراميدز كلاً من..

حراسة المرمى: شريف إكرامى - مهدى سليمان

خط الدفاع: على جبر - أحمد سامى - طارق طه - أحمد فتحى - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون

خط الوسط: أحمد توفيق - محمد فتحى - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - عمر جابر - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحى - إيريك تراوري

خط الهجوم: محمود وادى - دودو الجباس - جون أنطوي.

إكرامي و أحمد الشناوي

المهدي سليمان

إكرامي فى تدريبات بيراميدز

تدربيات بدنية لأحمد الشناوي