شكرا لقرائتكم خبر عن سونيديب عن مواجهة الأهلي: القرعة لم ترحمنا لكن تذكروا ما حدث للفراعنة بالنيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد شيجا، رئيس نادى سونيديب بطل النيجر، أن مواجهة الأهلى بمثابة تحدٍ كبيرٍ لفريقه، مشيراً إلى أن القرعة لم تكن رحيمة بفريقه، خاصة أن الأهلى عمره أكثر من قرن، ويمتلك تاريخا كبيرا، واستطاع التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا هذا العام، ويحصد البطولة التاسعة فى تاريخه، بينما نادى سونيديب من الفرق الحديثة فى القارة السمراء.

وأعرب «شيجا» عن سعادته بتواجد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى النيجر لمواجهة فريق سونيديب، فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف شيجا، فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلي، «القرعة لم تكن رحيمة بنا لمواجهة فريق بحجم وقيمة النادى الأهلى فى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ولكن فى نفس الوقت أعتبر هذا تحدٍ كبيرٍ بالنسبة لفريق سونيديب».

وأوضح رئيس نادى سونيديب أن هذه المشاركة هى الثالثة لفريقه فى دورى أبطال أفريقيا، وأنه سعيد بمواجهة الأهلى الفريق الأكبر فى القارة، مشدداً على أن كرة القدم لا تخضع لحسابات الورقة والقلم، وكثيرا ما تشهد مفاجآت مدوية، وأنه يأمل أن تحدث هذه المفاجأة مع فريقه فى مواجهة الأهلى وهو حلم مشروع .

واستشهد رئيس نادى سونيديب، بمواجهة مصر والنيجر، التى استطاع خلالها منتخب النيجر أن يحقق الفوز على الرغم من تاريخ المنتخب المصرى والبطولات التى توج بها.

وتطرق محمد شيجا للحديث عن زيارته لبعثة الأهلى فى فندق الإقامة فى نيامي، وقال إن هناك علاقات اجتماعية وروابط إنسانية بعيدا عن كرة القدم، وهو ما جعلنى حريصا على زيارة الاهلى ومقابلة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ورئيس بعثة الأهلي، الذى يعد سفيرا بكل ما تحمله الكلمة من معنى للنادى الأهلي.