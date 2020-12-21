شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل مباريات فريق mvp بدورى القسم الثالث بعد 3 جولات من المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اليوم اتحاد الكرة، خطابا إلى مسئولى فرع الإسكندرية يطالبون فيه بتأجيل مباريات فريق mvp فى مسابقة دورى القسم الثالث، رغم انطلاق 3 جولات من المسابقة، وطالب مسئولو الجبلاية من لجنة مسابقات القسم الثالث بالإسكندرية بتأجيل مباريات إم في بي لحين الفصل في الإستئناف المقدم من نادى دلفي واتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن، على خلفية قرار اللجنة الخماسية التى كانت تدير اتحاد الكرة بإلغاء هبوط دلفى أحد المنافسين لفريق mvp على الصعود.

وكان مسئولو اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى قد اتخذوا قرارا بإلغاء صعود فريق دلفي لوجود شبهة تواطؤ في مباراته أمام ستيا في أخر مباريات دورة الترقى المؤهلة للصعود للقسم الثالث، وتصعيد فريق mvp، قبل أن يتظلم مسئولو دلفي ويتم تأجيل مباريات mvp لحين الفصل في التظلم.