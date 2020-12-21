أحمد مجاهد: التنسيق قائم مع الوزارة والفيفا ولا داعى لإثارة البلبلة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن تنسيقا يجرى حاليا مع كافة الجهات المعنية وفى مقدمتها وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولى لكرة القدم من أجل الاتفاق على ما هو فى مصلحة الكرة المصرية بالمقام الأول، وناشد مجاهد، الجميع برفض محاولات السعى نحو إثارة أى بلبلة لن تفيد الكرة المصرية شيئا، مؤكدا ثقته فى تقدير الجهات صاحبة الشأن للموقف من جميع جوانبه.

فى سياق متصل قررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة عودة العمل بمقر الجبلاية غدًا الثلاثاء، بعد غلقه 5 أيام وتحديداً منذ الخميس الماضى لتعقيمه لتجنب انتشار فيروس كورونا، مع تقليص عدد الموظفين داخل الجبلاية.

وأظهرت نتيجة مسحات كورونا لموظفى اتحاد الكرة، إصابة 5 موظفين، فى إدارة الإعلام والسكرتارية والحسابات وشئون اللاعبين، حيث خضع الموظفون لمسحة كورونا أمس الأحد.

وقرر مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، غلق مقر الجبلاية منذ الخميس الماضى، لتعقيمه ولحين ظهور نتيجة مسحات كورونا للموظفين.

من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المسحات الطبية التى أجريت على بعثة المنتخب الوطنى للشباب مساء أول أمس فور وصولها القاهرة عائدة من تونس عن استمرار ايجابية 15 لاعبا بالإضافة إلى ايجابية لاعبين اثنين آخرين واستمرار ايجابية ربيع ياسين المدير الفنى وعامل المهمات.