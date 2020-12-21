الزمالك: نواصل الاستعداد لجازيل التشادي "لحين إشعار آخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد أشرف قاسم المشرف العام على الفريق الأول بنادي الزمالك، على مواصلة الاستعدادات لمواجهة جازيل التشادي بشكل طبيعي لحين إشعار آخر.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع جازيل يوم الأربعاء المقبل بدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراتي الذهاب والإياب بالقاهرة.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قال قاسم: "الفريق يواصل استعداداته للمباراة بشكل طبيعي، خضعنا لمسحة للكشف عن فيروس كورونا ضمن الإجراءات المتبعة".

وأضاف : "سنواصل الاستعدادات بشكل طبيعي للمباراة حتى يتم إبلاغنا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالموقف النهائي، مشيراً إلى جاهزية الفريق إلى جميع الاحتمالات".

واختتم قاسم تصريحاته قائلاً :"الأمور تسير بشكل جيد داخل الفريق وهناك حالة طيبة بين اللاعبين والجهاز الفني قبل المباريات المقبلة بمسابقة الدوري المصري وبطولة دوري أبطال أفريقيا".

وحتى الآن لم يتحدد موقف فريق جازيل من خوض المباراة بعد منعه من السفر إلى القاهرة بسبب خلافات بين وزارة الرياضة والاتحاد التشادي لكرة القدم. (للاطلاع على مزيد من التفاصيل.. اضغط هنا)