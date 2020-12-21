تقارير تكشف.. أسباب منع سفر جازيل التشادي لمواجهة الزمالك بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يعيش نادي جازيل التشادي، أزمة حالية بسبب تعذر سفره إلى القاهرة لمواجهة الزمالك في مباراتي ذهاب وإياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الذهاب يوم الأربعاء المقبل.

ونشبت أزمة بين فريق جازيل التشادي ووزير الرياضة بتشاد بسبب منع الفريق من السفر، حيث أكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن فريق جازيل قام برفع دعوى قضائية في الأمور المستعجلة بتشاد للاعتراض على منع الفريق من السفر.

وسبق ووافق مسؤولو نادي الزمالك على استضافة المباراة في مصر بدلا من إقامتها بتشاد، إلا أن الفريق التشادي يواجه صعوبة في الوصول إلى القاهرة لأسباب تبين أن لا علاقة لها بفيروس كورونا.

بالنظر إلى التقارير التشادية، تبين أن هناك أزمة بين وزارة الرياضة التشادية والاتحاد التشادي لكرة القدم، حيث لا تعترف الوزارة بشرعية أعضاء الاتحاد.

في الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري، قالت صحيفة "tchadinfos" التشادية إنه بعد 72 ساعة فقط من التجديد بالتزكية لأعضاء الاتحاد التشادي، ظهرت عريضة بعنوان "أنقذوا كرة القدم التشادية" تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضافت الصحيفة أن العريضة تشير إلى أن الاتحاد التشادي لا يدعم كرة القدم في البلاد، مما يؤثر على المنتخب الوطني الذي أخفق في جميع المسابقات.

كما أوضحت أن هناك مخالفات مالية طالت أعضاء الاتحاد التشادي، لافتة إلى أن المنتخب الوطني لم يستفد من كل الامتيازات التي وضعتها الحكومة من أجل دعم كرة القدم.

وأشارت "tchadinfos" إلى أن العريضة تدعم وزارة الشباب والرياضة التي ترغب في تصحيح مسار كرة القدم في تشاد، كما طالبت الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بالتدخل من أجل إيجاد مخرج للأزمة وحل تلك "المجموعة الصغيرة التي تحكم كرة القدم في تشاد منذ أكثر من 12 عامًا".

من جانبها، قالت صحيفة "الوحدة" التشادية اليوم الاثنين، إنه في الحادي عشر من الشهر الجاري، سحبت وزارة الرياضة تفويض الصلاحيات من الاتحاد التشادي لمدة 3 أشهر إثر "مخالفات صارخة" في العملية الانتخابية للاتحاد.

وأضافت الصحيفة أن الوزارة أرسلت 3 خطابات إلى الاتحاد التشادي بتواريخ (27 نوفمبر و 2 ديسمبر و 4 ديسمبر) ودعته إلى الحوار من أجل تنظيم جمعية عمومية انتخابية عادلة وشاملة وذات مصداقية، إلا أن الأخير تجاهل الأمر وأقام انتخابات "زائفة" -على حد وصف الصحيفة-.

وبناء عليه، طالب باساليت لازاكي، المدير العام لوزارة الشباب والرياضة، الشرطة الوطنية باتخاذ جميع الترتيبات الأمنية لضمان منع أعضاء الاتحاد من الإخلال بالنظام العام الذي قد ينشأ في مثل هذه الظروف، بجانب منعهم من السفر إلى الخارج لأي سبب.

كما شدد لازاكي على أنه لا يحق لأي فريق أو نادٍ لكرة القدم المشاركة في أي مسابقة قارية خلال تلك الفترة، لذلك تم منع جازيل التشادي من السفر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك.