مصدر في الزمالك لمصراوي: جلسة خلال ساعات لحسم تجديد ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد مصدر في نادي الزمالك، أن مهند عون وكيل أعمال فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، وصل القاهرة منذ ساعات.

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

وأشار المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "من المقرر أن يتم عقد جلسة بين الإدارة ووكيل ساسي خلال ساعات لحسم ملف التجديد".

وسبق وأعلنت إدارة الزمالك ومسؤولي اللجنة الفنية اقتراب حسم ملف تجديد عقد فرجاني ساسي ليستمر مع الفريق لمواسم مقبلة.