وزارة الشباب والرياضة تنفي رصد مخالفات للجنة الأولمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:
تنفي وزارة الشباب الرياضة ما تردد من أنباء بشأن تحويل مخالفات تتعلق باللجنة الأوليمبية إلى النيابة العامة، بعد رصد بعض من المخالفات.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن ما أثير في هذا الشأن غير صحيح، ولا يمت للواقع بصلة، داعيةً كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.
وأكدت وزارة الشباب والرياضة على التنسيق مع كافة أطراف المنظومة الرياضية في مقدمتها اللجنة الأولمبية المصرية في متابعة كافة الاتحادات الرياضية ودعم اللاعبين في إطار تهيئة المناخ الرياضي لمواصلة الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية.
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