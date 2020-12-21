النصر يفوز على الباطن في مباراة مثيرة بالدوري السعودي (فيديو)

حقق فريق النصر الفوز على الباطن بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نادي الباطن مساء اليوم الأثنين في إطار مواجهات الأسبوع التاسع من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .

تقدم فريق النصر بالهدف الأول في الدقيقة

86 من عمر المباراة عن طريق اللاعب خالد عيسى الغنام، ثم أضاف النجم المغربي نور الدين أمرابط الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء، قبل أن يدرك فريق الباطن هدف تقليص الفارق في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع .

بهذه النتيجة يحقق النصر ثاني انتصاراته في بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، ويرفع رصيده إلى النقطة السابعة محتلا المركز الخامس عشر وقبل الأخير بالدوري، بينما توقف رصيد الباطن عند 11 نقطة في المركز السابع .

شاهد أهداف مباراة النصر والباطن :