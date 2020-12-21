التشكيل الرسمي لمباراة الشباب والتعاون في الدوري السعودي

أعلن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون عن تشكيلة فريق التعاون أمام فريق الشباب في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله عبدالله الرياضية بعد قليل بدوري المحترفين السعودي . وستنطلق مباراة الشباب والتعاون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية ، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين . وجاء تشكيل التعاون أمام الشباب كالأتي : بينما جاء تشكيل الشباب أمام التعاون كالأتي :

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