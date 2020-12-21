خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة. ملعب عبداللطيف أبو رجيلة. ويسعى الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة إلى متابعة الحالة الطبية لجميع لاعبي الفريق والتأكيد على الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا. الحالة الطبية لجميع لاعبي الفريق والتأكيد على الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للمباريات المقبلة في مسابقة الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كانت هذه تفاصيل خبر مسحة طبية للاعبي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.