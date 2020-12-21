سالم محمد سالم: جازيل التشادي لا يستطيع الحضور للقاهرة لمواجهة الزمالك

أكد سالم محمد سالم وكيل اللاعبين، أن فريق جازيل التشادي، أبلغه بصعوبة السفر إلى القاهرة، لمواجهة الزمالك .

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: " هناك مشكلة في تشاد بين

اتحاد كرة القدم، ووزير الرياضة ، الذي قام بحل الاتحاد ".

وتابع:" الاندية انحازت لاتحاد الكرة التشادي، ومنها جازيل، وتم منعهم من السفر خارج البلاد، واليوم أبلغوني رسميا

أنهم لن يستطيعوا الحضور إلى القاهرة لمواجهة الزمالك ".

وأضاف: " لم أعرض أي لاعبين على نادي الزمالك، لازال الوقت مبكرًا للحديث عن الصفقات ".

وواصل: " من حق الزمالك الاستفادة من مصطفى محمد مهاجم الفريق، ولذلك عليه الانتظار إلى الأولمبياد، من أجل ارتفاع سعر اللاعب ".