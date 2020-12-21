مهاجم الزمالك يوضح حالته الصحية بعد إصابته بكورونا

كشف حسام أشرف مهاجم الزمالك ومنتخب مصر للشباب، تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا مع منتخب مصر للشباب. وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "أنا في العزل حاليا بعد إصابتي بفيروس كورونا، كنت أعاني من بعض الأعراض، وحاليا أفقد حاستي الشم والتذوق". بعد إصابتي بفيروس كورونا، كنت أعاني من بعض الأعراض، وحاليا أفقد حاستي الشم والتذوق". وأضاف: "لم يكن هناك تجمع مع باقي اللاعبين سوى في وقت الإفطار فقط، وكنا نطبق جميع الإجراءات الاحترازية". سوى في وقت الإفطار فقط، وكنا نطبق جميع الإجراءات الاحترازية". وتابع: "متواجد مع منتخب مصر للشباب منذ عامين ونصف، والكابتن ربيع ياسين من أكثر المدربين الذين يبذلون جهدا، وكان مهتما للغاية بكل شيء، وكنا نتدرب بشكل قوي على فترتين".

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