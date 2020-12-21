نجم الأهلي يكشف كواليس أزمة منتخب الشباب في تونس

أكد عربي بدر لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر للشباب، أنه حزين لما حدث للبعثة في تونس، والانسحاب من بطولة شمال إفريقيا.

وقال عربي في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "لا أعاني من فيروس كورونا، كنا 14 لاعبا جاهزين للمباراة، ولكن تم رفض طلبنا باللعب أمام تونس".

وأضاف: "كنا في معسكرات منذ عامين ونصف، ونستعد لتلك البطولة، والحمد لله على عودة البعثة إلى القاهرة، وجميع المصابين بحالة جيدة، ولا يعانون من أي أعراض".

وأردف: "جميع اللاعبين كانوا جاهزين لمباراة ليبيا، وفجأة دخل طبيب الفريق إلينا، وأبلغنا بوجود 13 لاعبا، ثم

قمنا بعزل المصابين بشكل سريع، والجميع كانوا في حالة حزن شديدة".

وزاد: "كنا نطبق جميع الإجراءات الاحترازية، وأعتقد أن هناك لاعب أصيب بكورونا، ولم يكن يعرف، وتعرض الباقي للعدوى، وحتى الصلاة كان هناك تباعد، ولم يكن هناك تجمعات بيننا".

وواصل: "لم نقصر مطلقا، وكنا نستعد بكل قوة منذ عامين ونصف، والجميع مُعرض للإصابات، حتى المنتخب الأول أصيب فيه محمد صلاح ومحمد النني".